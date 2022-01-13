На заседании военного комитета НАТО выступил главнокомандующий ВСУ

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В военном заседании НАТО принял участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

В ходе обсуждения он был представлен на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса. О встрече сообщили в пресс-службе НАТО.

Залужный рассказал о ситуации вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях. Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа.

В то же время он заверил, что Вооруженные силы готовы действовать при любых сценариях развития ситуации. Залужный рассказал о методах влияния, которые использует страна-агрессор — газовый шантаж, миграционный кризис и информационная война.

Он также заверил, что Вооруженные силы Украины станут достойной и эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО.

Залужный поблагодарил правительства стран-партнеров за непреклонную поддержку нашего государства и действенную помощь украинским войскам.

В ходе беседы с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром главнокомандующий ВСУ обсудил важные вопросы.

Речь шла о практической реализации статуса партнера НАТО с расширенными возможностями и продолжении взаимовыгодного военного сотрудничества.

Напомним, что украинские пограничники проведут военные учения совместно с американскими военными.

Учения Sea Breeze-2022 пройдут при участии сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров Альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.