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Ракурс
COVID виявили ще у 10 тис. осіб — в “лідерах” Київ і Львівщина (ІНФОГРАФІКА)

COVID підкосив ще 10 тис. осіб — в «лідерах» Київ і Львівщина (ІНФОГРАФІКА)

14 січ 2022, 09:00
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Коронавірусну хворобу станом на ранок 14 січня діагностували у 10 тис. 476 українців. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Фейсбук.

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 тис. 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 663, медпрацівників — 241), — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 656 осіб. На жаль, внаслідок COVID-19 минулої доби померло 140 громадян.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3,7 млн осіб, зафіксовано 98 тис. 68 летальних випадків.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • місті Київ (1 тис. 193),

  • Львівській області (1 тис. 1),

  • Івано-Франківській області (880),

  • Харківській області (691),

  • Вінницькій області (648).

Згідно з даними ресурсу Worldometer, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна перебуває на 17-му місці за поширенням і на 16-му — за кількістю смертей від COVID-19.


Нагадаємо, 12 січня в Україні було виявлено 10 тис. 46 випадків зараження коронавірусом і 191 смерть. Національна академія наук України заявила про початок чергової хвилі захворюваності на COVID. У МОЗ прогнозують, що пік хвилі припаде на лютий.

13 січня у світі зафіксовано рекордну кількість нових випадків ковід-захворювання.

Джерело: Ракурс


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