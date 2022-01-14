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COVID подкосил еще 10 тыс. человек - в «лидерах» Киев и Львовщина

COVID подкосил еще 10 тыс. человек — в «лидерах» Киев и Львовщина (ИНФОГРАФИКА)

14 янв 2022, 09:00
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Коронавирусную болезнь на утро 14 января диагностировали у 10 тыс. 476 украинцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 тыс. 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в том числе детей — 663, медработников — 241), — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 656 человек. К сожалению, в результате COVID-19 за прошлые сутки умерло 140 граждан.

За все время пандемии в Украине заболело 3,7 млн человек, зафиксировано 98 тыс. 68 летальных исходов.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • городе Киев (1 тыс. 193),

  • Львовской области (1 тыс. 1),

  • Ивано-Франковской области (880),

  • Харьковской области (691),

  • Винницкой области (648).

Согласно данным ресурса Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 17-м месте по распространению и на 16-м — по количеству смертей от COVID-19.


Напомним, 12 января в Украине было обнаружено 10 тыс. 46 случаев заражения коронавирусом и 191 смерть. Национальная академия наук Украины заявила о начале очередной волны заболеваемости COVID. В Минздраве прогнозируют, что пик волны придется на февраль.

13 января в мире зафиксировано рекордное число новых случаев ковид-заболевания.

Источник: Ракурс


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