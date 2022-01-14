«Ждите худшего»: «Дію» и сайты Кабмина атаковали хакеры

https://racurs.ua/n165692-jdite-hudshego-diu-i-sayty-kabmina-atakovali-hakery-foto.html

Ракурс

Хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія», который не работает до сих пор. Проникновение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.

В частности, в Министерстве образования подтвердили, что из-за глобальной атаки официальный сайт ведомства временно не работает. Там предлагают пользователям искать информацию на официальных страницах министерств в соцсетях.

Сейчас ведутся работы по устранению неисправности. За дело взялась Киберполиция.

В частности, не работают сайты:

государства в смартфоне «Дія»,

Кабинета министров,

Министерства иностранных дел,

ГСЧС,

Министерства образования и науки,

Министерства молодежи и спорта,

Министерства энергетики и угольной промышленности,

Министерство аграрной политики и продовольствия.

Также на стартовой странице внешнеполитического ведомства Украины на нескольких языках можно увидеть сообщение следующего содержания: