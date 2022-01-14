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«Ждите худшего»: «Дію» и сайты Кабмина атаковали хакеры
«Ждите худшего»: «Дію» и сайты Кабмина атаковали хакеры (ФОТО)https://racurs.ua/n165692-jdite-hudshego-diu-i-sayty-kabmina-atakovali-hakery-foto.htmlРакурс
Хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія», который не работает до сих пор. Проникновение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.
В частности, в Министерстве образования подтвердили, что из-за глобальной атаки официальный сайт ведомства временно не работает. Там предлагают пользователям искать информацию на официальных страницах министерств в соцсетях.
Сейчас ведутся работы по устранению неисправности. За дело взялась Киберполиция.
В частности, не работают сайты:
государства в смартфоне «Дія»,
Кабинета министров,
Министерства иностранных дел,
ГСЧС,
Министерства образования и науки,
Министерства молодежи и спорта,
Министерства энергетики и угольной промышленности,
Министерство аграрной политики и продовольствия.
Также на стартовой странице внешнеполитического ведомства Украины на нескольких языках можно увидеть сообщение следующего содержания:
Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, ОУН УПА, Галичину, Полесье и за исторические земли.
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