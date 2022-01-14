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Ракурс
«Ждите худшего»: «Дію» и сайты Кабмина атаковали хакеры

«Ждите худшего»: «Дію» и сайты Кабмина атаковали хакеры (ФОТО)

14 янв 2022, 08:25
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Хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія», который не работает до сих пор. Проникновение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.

В частности, в Министерстве образования подтвердили, что из-за глобальной атаки официальный сайт ведомства временно не работает. Там предлагают пользователям искать информацию на официальных страницах министерств в соцсетях.

Сейчас ведутся работы по устранению неисправности. За дело взялась Киберполиция.

В частности, не работают сайты:

  • государства в смартфоне «Дія»,

  • Кабинета министров,

  • Министерства иностранных дел,

  • ГСЧС,

  • Министерства образования и науки,

  • Министерства молодежи и спорта,

  • Министерства энергетики и угольной промышленности,

  • Министерство аграрной политики и продовольствия.

Также на стартовой странице внешнеполитического ведомства Украины на нескольких языках можно увидеть сообщение следующего содержания:


Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, ОУН УПА, Галичину, Полесье и за исторические земли.

Источник: Ракурс


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