Какой завтра праздник – 14 января отмечают Старый Новый год. Фото: mukachevo.net

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Праздник 14 января — Старый Новый год в Украине, который совпадает с двумя церковными праздниками — день памяти Василия Великого и Обрезание Господне.

Старый Новый год — необычный праздник, который существует только в постсоветском пространстве. Это свидетельство нашей огромной любви к Новому году. Старый или православный Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022 году этот день выпадает на пятницу.

Этот праздник со смешным названием возник из-за смены календарей в начале XX века. Когда-то весь мир жил по старому, григорианскому календарю. В 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный юлианский календарь, который отличается от григорианского на 13 дней. Таким образом, 1 января по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи.

Однако православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. Новый год как светский праздник в народе теперь празднуется по новому стилю и не привязан к церковной дате, хотя старое празднование 14 января все еще осталось в нашей памяти. А вот религиозные торжества, такие как Рождество Христово и День святого Николая, мы продолжаем отмечать по старому, григорианскому календарю, хотя в большинстве стран мира прижились современные даты этих праздников.

Также в этот день празднуют день памяти Василия Великого. Святой родился на территории современной Турции в городе Кесария в 329 году в знатной семье. Он получил хорошее образование. В зрелом возрасте Василий стал аскетом и священником, а незадолго до смерти стал епископом Кесарии.

Он призывал народ любить ближних, помогать бедным и отвергать ересь. Святой прославился как автор множества богословских текстов и законодатель монашества.

Празднование дня Василия начинается ещё накануне даты, в Щедрый вечер 13 января. Дети и молодежь в эту дату ходят к соседям и щедруют. Популярное развлечение на Щедрый вечер — переодевание в козу и разыгрывание шутливых сценок.

Мальчики и мужчины 14 января посевают: ходят по домам, рассыпают зерно и желают здоровья хозяевам. Девушки, особенно незамужние, 14 января поводили гадания. В церкви в Васильев день проводятся богослужения и литургии.

14 января также отмечают праздник Обрезания Господня. Именно тогда, согласно церковным источникам, по еврейскому обычаю состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказанное еще архангелом Гавриилом, — Иисус.

День ангела отмечают Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан и Николай.