Яке завтра свято – 14 січня відзначають Старий Новий рік. Фото: mukachevo.net

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Свято 14 січня — Старий Новий рік в Україні, який збігається з двома церковними свята — день пам’яті Василя Великого та Обрізання Господнє.

Старий Новий рік — незвичайне свято, яке існує лише у пострадянському просторі. Це свідчення нашої величезної любові до Нового року. Старий або православний Новий рік відзначають у ніч із 13 на 14 січня. У 2022 році цей день випадає на п’ятницю.

Це свято зі смішною назвою виникло через зміну календарів на початку XX століття. Колись весь світ жив за старим, григоріанським календарем. У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від григоріанського на 13 днів. Таким чином, 1 січня за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше. Зміна календаря відбулася також на території колишньої Російської імперії.

Однак православна церква відмовилася від нововведень і продовжила відзначати свята за старим стилем. Новий рік як світське свято в народі тепер святкується за новим стилем і не прив’язаний до церковної дати, хоча старе святкування 14 січня все ще залишилося в нашій пам’яті. А ось релігійні урочистості, такі як Різдво Христове і День святого Миколая, ми продовжуємо відзначати за старим, григоріанським календарем, хоча в більшості країн світу прижилися сучасні дати цих свят.

Також цього дня святкують день пам’яті Василя Великого. Святий народився на території сучасної Туреччини в місті Кесарія в 329 році в знатній родині. Він отримав гарну освіту. У зрілому віці Василь став аскетом і священником, а незадовго до смерті став єпископом Кесарії.

Він закликав народ любити ближніх, допомагати бідним і відкидати єресь. Святий прославився як автор безлічі богословських текстів і законодавець чернецтва.

Святкування дня Василя починається ще напередодні дати, в Щедрий вечір 13 січня. Діти та молодь в цю дату ходять до сусідів щедрувати. Популярна розвага на Щедрий вечір — переодягання в козу та розігрування жартівливих сценок.

Хлопчики та чоловіки 14 січня посівають: ходять по домівках, розсипають зерно і бажають здоров’я господарям. Дівчата, особливо незаміжні, 14 січня поводили ворожіння. У церкві в Василів день проводяться богослужіння та літургії.

14 січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім’я, провіщене ще архангелом Гавриїлом, — Ісус.

День ангела відзначають Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан та Микола.



