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“Чекайте гіршого”: “Дію” і урядові сайти атакували хакери
«Чекайте гіршого»: «Дію» і урядові сайти атакували хакери (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165692-chekayte-girshogo-diu-i-uryadovi-sayty-atakuvaly-hakery-foto.htmlРакурс
Хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія», який не працює донині. Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.
Зокрема, у Міністерстві освіти підтвердили, що через глобальну атаку офіційний сайт відомства тимчасово не працює. Там пропонують користувачам шукати інформацію на офіційних сторінках міністерств у соцмережах.
Наразі тривають роботи з усунення несправності. За справу взялася Кіберполіція.
Зокрема, не працюють сайти:
держави у смартфоні «Дія»,
Кабінету міністрів,
Міністерства закордонних справ,
ДСНС,
Міністерства освіти і науки,
Міністерства молоді та спорту,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості,
Міністерства аграрної політики та продовольства.
Також на стартовій сторінці зовнішньополітичного відомства України кількома мовами можна побачити повідомлення наступного змісту:
Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі.
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