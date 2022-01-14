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Ракурс
“Чекайте гіршого”: “Дію” і урядові сайти атакували хакери

«Чекайте гіршого»: «Дію» і урядові сайти атакували хакери (ФОТО)

14 січ 2022, 08:25
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Хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія», який не працює донині. Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.

Зокрема, у Міністерстві освіти підтвердили, що через глобальну атаку офіційний сайт відомства тимчасово не працює. Там пропонують користувачам шукати інформацію на офіційних сторінках міністерств у соцмережах.

Наразі тривають роботи з усунення несправності. За справу взялася Кіберполіція.

Зокрема, не працюють сайти:

  • держави у смартфоні «Дія»,

  • Кабінету міністрів,

  • Міністерства закордонних справ,

  • ДСНС,

  • Міністерства освіти і науки,

  • Міністерства молоді та спорту,

  • Міністерства енергетики та вугільної промисловості,

  • Міністерства аграрної політики та продовольства.

Також на стартовій сторінці зовнішньополітичного відомства України кількома мовами можна побачити повідомлення наступного змісту:


Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі.

Джерело: Ракурс


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