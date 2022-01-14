“Чекайте гіршого”: “Дію” і урядові сайти атакували хакери

https://racurs.ua/ua/n165692-chekayte-girshogo-diu-i-uryadovi-sayty-atakuvaly-hakery-foto.html

Ракурс

Хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія», який не працює донині. Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.

Зокрема, у Міністерстві освіти підтвердили, що через глобальну атаку офіційний сайт відомства тимчасово не працює. Там пропонують користувачам шукати інформацію на офіційних сторінках міністерств у соцмережах.

Наразі тривають роботи з усунення несправності. За справу взялася Кіберполіція.

Зокрема, не працюють сайти:

держави у смартфоні «Дія»,

Кабінету міністрів,

Міністерства закордонних справ,

ДСНС,

Міністерства освіти і науки,

Міністерства молоді та спорту,

Міністерства енергетики та вугільної промисловості,

Міністерства аграрної політики та продовольства.

Також на стартовій сторінці зовнішньополітичного відомства України кількома мовами можна побачити повідомлення наступного змісту: