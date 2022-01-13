Вперше за 10 років - Україна запускає супутник на ракеті Маска

https://racurs.ua/ua/n165680-vpershe-za-10-rokiv-ukrayina-vidpravlyaie-u-kosmos-suputnyk-na-raketi-maska-translyaciya.html

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Ракета з українським супутником «Січ» стартує 13 січня з бази США на мисі Канаверал у Флориді.

Пристрій «Січ-2−30» виведе на орбіту ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.

Новий супутник дистанційного зондування землі є модифікацією супутника «Січ-2», який запустили у 2011 році. Попередник «Січ-2−30» пропрацював на орбіті менше 16 місяців при плані у п’ять років.

«Січ-2−30» розробили і виготовили фахівці державного конструкторського бюро «Південне» у Дніпрі. Він призначений для фотографування земної поверхні.

Запуск компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України у 2 млн дол. На борту Falcon 9 під час місії буде ще 104 космічні апарати.

Востаннє свій супутник Україна відправила на орбіту в серпні 2011 року за допомогою ракети-носія «Дніпро-1», який тоді виготовляли на «Південмаші» із залученням російських компаній.

Запуск відбувся на базі в Оренбурзькій області Росії. Вже у грудні 2012 року зв’язок з супутником втратили. Пізніше з’ясувалося, що проблема виникла через елемент живлення російського виробництва.

Після початку війни на Донбасі 2014 року співробітництво з Росією в аерокосмічній сфері припинилося, одночасно українська аерокосмічна промисловість залишилася без низки російських компонентів, важливих для виробництва супутників.

Також під контролем Росії в Євпаторії опинився Центр управління і випробування космічних засобів разом з обладнанням, яке використовувалося для управління супутником «Січ-2».