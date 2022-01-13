Впервые за 10 лет – Украина запускает спутник на ракете Маска

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Ракета с украинским спутником «Січ» стартует 13 января с базы США на мысе Канаверал.

Устройство «Сич-2−30» выведет на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Новый спутник дистанционного зондирования земли является модификацией спутника «Сич-2», запущенного в 2011 году. Предшественник «Сич-2−30» проработал на орбите менее 16 месяцев при плане в пять лет.

«Січ-2−30» разработали и изготовили специалисты государственного конструкторского бюро «Южное» в Днепре. Он предназначен для фотосъемки земной поверхности.

Запуск компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн. дол. На борту Falcon 9 во время миссии будет еще 104 космических аппарата.

В последний раз свой спутник Украина отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя «Днепр-1», который тогда производили на «Южмаше» с привлечением российских компаний.

Запуск прошел на базе в Оренбургской области России. Уже в декабре 2012 года связь со спутником была потеряна. Позже выяснилось, что проблема возникла из-за элемента питания российского производства.

После начала войны на Донбассе в 2014 году сотрудничество с Россией в аэрокосмической сфере прекратилось, одновременно украинская аэрокосмическая промышленность осталась без ряда российских компонентов, важных для производства спутников.

Также под контролем России в Евпатории оказался Центр управления и испытания космических средств вместе с оборудованием, которое использовалось для управления спутником «Сич-2».