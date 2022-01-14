Внезапную проверку боеготовности армии объявили в России

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Внезапную проверку боеготовности армии объявили в России. В частности, проводится внезапная проверка боеготовности войск Восточного военного округа. Об этом пишут пропагандистские СМИ страны-агрессора.

В минобороны РФ заявили, что особое внимание в рамках проверки боеготовности будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных в установленные сроки. Войска Восточного военного округа также проведут боевые стрельбы на отдаленных полигонах при проверке боеготовности.

Кроме этого, танковые подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа страны-оккупанта провели учебно-боевые стрельбы на полигонах в Ростовской области. Стрельбы состоялись в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В минобороны РФ утверждают, что «экипажи способны выполнить любые боевые задачи в любое время суток в любых погодных условиях».

Кроме этого, на девяти полигонах Южного военного округа стартовал первый в 2022 году трехдневный сбор с резервистами боевого армейского резерва России. За трое суток на занятиях российским офицерам обещают до 10 тыс. рублей, а за 30 суток пребывания на военных сборах — от 30 до 75 тыс. рублей, солдату — до 25 тыс. рублей.

Также на аэродромах Кубани и Ростовской области к учебно-тренировочным полетам приступили экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34.