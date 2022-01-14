Не на того нарвались, я не окажусь за решеткой — Порошенко

https://racurs.ua/n165697-ne-na-togo-narvalis-ya-ne-okajus-za-reshetkoy-poroshenko.html

Ракурс

Петр Порошенко заверил, что его не посадят, а Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание очередными политическими преследованиями.

Не на того нарвались, поэтому у меня плохая новость для вас, Владимир Александрович, я возвращаюсь, — сказал Порошенко в интервью для «Настоящего времени».

Порошенко считает, что не окажется за решеткой, потому что у власти «не хватит ни духа, ни сил, ни воли».

Я, безусловно, вернусь, я понимаю все риски. Послушайте, я пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014, и в 2019 году, — сообщил экс-президент и лидер «Европейской солидарности».

Он напомнил, что социология, обнародованная в конце 2021 года, показывает изменения в электоральной среде — его партия опередила Зеленского и «слуг народа». Поэтому Порошенко считает, что это одна из причин его преследований.

Зеленский хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента. Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко, — сказал экс-президент.

Он напомнил, что первым делом, которое возбудили против него, было подозрение в госизмене на основании телефонного разговора с Джо Байденом — еще до избрания его президентом.

Затем они быстро закрыли дело о госизмене и начали новое. И не вам, Владимир Зеленский, человеку, который четыре раза уклонялся от мобилизации, человеку, выступавшему в оккупированной Горловке, танцуя перед сепаратистами, человеку, изображавшему из моей страны Украину-проститутку, и человеку, который ни разу с 2014 по 2019 год не был на фронте, но брал деньги от Коломойского, выполняя его приказы, — не вам винить меня в государственной измене.



17 января политик намерен вернуться в Украину, где согласовано ходатайство о его аресте. Порошенко обвиняется в госизмене, а именно в том, что при его президентстве Украина покупала уголь у пророссийских сепаратистов Донбасса.

Ранее в этом году Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в частности, его квартиры, земельные участки и акции принадлежащих ему частных компаний.