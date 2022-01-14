Суд сообщил, когда Порошенко будут избирать меру пресечения

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Ракурс

Петра Порошенко ждут в суде 17 января в 11.00

Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по так называемому «угольному делу». Пятого президента Украины Порошенко вместе с другими фигурантами подозревают в «преступной схеме снабжения угля» из временно оккупированных территорий и содействии террористическим группировкам ЛДНР.

17 января суд рассмотрит ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. На этом настаивают в Офисе генпрокурора.

В Печерском суде Порошенко уже избирали меру пресечения по другому делу.

В июне 2020 года там рассматривалось дело о назначении в 2018 году первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочка. Порошенко подозревали в том, что он склонил главу внешней разведки незаконно назначить Семочка. Это, по мнению обвинения, нанесло государству ущерб более чем на 1,5 млн грн.

Порошенко при этом якобы преследовал «собственные интересы» для сосредоточения государственной власти и назначения подконтрольных лиц. Семочка впоследствии уволили из разведки, но из-за другого скандала — журналисты программы «Наши деньги» сообщила о дорогой недвижимости, которой владеет разведчик, а также о российском паспорте его жены.

Семочко все упреки отбрасывал, а дело против Порошенко тогда развалилось.

13 января Порошенко заверил, что его не посадят, а попытки Владимиру Зеленскому инициировать против него следствие назвал намерением «отвлечь внимание очередными политическими преследованиями».

ГБР расследует уголовное производство по поводу схемы снабжения угля из временно оккупированных территорий и содействии деятельности терорганизациям «ЛДНР» группой граждан Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в производстве уже сообщено о подозрении нардепу Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину.

Уголовное производство расследуется по статьям «финансирование терроризма», «госмена» и «создание террористической организации». В декабре подозрение объявили и Порошенко, при этом суд 6 января 2022 года арестовал его имущество.

Порошенко несколько раз подтверждал, что вернется из-за границы 17 января и придет на допрос.

Его адвокаты выступили с требованием назначить на 17 января заседание суда по избранию Порошенко меры пресечения. Они отметили, что политик готов добровольно прийти в суд.