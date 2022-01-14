На оккупированном Донбассе Россия проводит проверку боеготовности. Фото: REUTERS

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Ракурс

Россия на Донбассе начала проверку боевой готовности своих войск на оккупированных территориях. В частности, отдельные формирования выводят на полигоны.

Речь идет об армейских корпусах, которые дислоцируются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кремль отправил комиссию из Южного военного округа, которая проверит боевую и мобилизационную готовность оккупационных формирований.

Отдельные части и подразделение, согласно информации разведчиков, выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой поддержки. В том числе со стрельбами из танков, боевых машин, артиллерии и минометных расчетов.

Российские военные также проверяют запасы и условия сохранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, завезенных для формирования мобилизационного резерва.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия готовит провокации в Приднестровье с тем, чтобы обвинить в этом Украину.