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Ракурс
Россия готовит провокации в Приднестровье для обвинений Украины – разведка

Россия готовит провокации в Приднестровье для обвинений Украины — разведка

14 янв 2022, 13:33
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Агрессия России усиливается — украинские разведчики заявили о подготовке провокаций со стороны российских спецслужб.

Провокации готовятся против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.

По данным разведки, 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание.

Во время разговора личному составу доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ).


Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не оглашались, но была отмечена необходимость готовности личного состава «по первой команде» выполнять задания по назначению.

Напомним, что вторжение России в Украину с моря допускают Вооруженные силы Украины. Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов заявил, что украинские военные дадут отпор в случае такой попытки. Он добавил, что Украина инвестирует во флот с 2014 года, поэтому способна защититься.

Источник: Ракурс


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