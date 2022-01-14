Последствия ультиматума - российские активы и рубль обвалились

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Ракурс

Новые переговоры о «красных линиях» в Европе взорвали настроения инвесторов и повлияли на цену активов России.

После заявлений РФ о безрезультатности переговоров с НАТО о так называемых «гарантиях безопасности», индекс Мосбиржи упал ниже 3 тыс. 700 пунктов, а рубль потерял 1 руб. 8 коп. 14 января он торговался на уровне 76,56 за дол.

Курс евро к рублю, установленный Банком России на 15−17 января, вырос на 1,4338 рубля до 86,88 рубля. Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос на 1,19827 рубля до 75,7668 рубля.

Утренную сессию пятницы российский рынок начал с незначительного роста. После этого эксперты швейцарского банка Credit Suisse указали на риск полной остановки внешних инвестиций в Россию.

В экономическом прогнозе на 2022 год эксперты отметили сохранение геополитических рисков в отношениях с западными странами.

Как отмечают США и их союзники, эскалация конфликта с Украиной приведет к введению жестких санкций, которые, по нашему мнению, закроют страну для внешних инвестиций. Хотя этот риск минимален, его последствия крайне негативны для цен на российские активы, — говорится в отчете Credit Suisse.

Аналитики предполагают, что пока не будет достигнуто новое соглашение между США и Россией, российские активы будут торговаться с существенной премией за риск, а компании будут откладывать свои инвестиционные решения.

На курс российской валюты, по мнению аналитиков, также повлияло заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова по итогам переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

Очередные воинственные заявления представителей России привели к падению котировок еврооблигаций Украины — 13 января они подешевели на 2−4,7% (в зависимости от срока погашения), в результате чего ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых. Кроме того, сегодня существенно подорожало евро в Украине.

Источники: Credit Suisse, «Медуза»