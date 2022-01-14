Хакеры с гугл-переводчиком? Украинцы и поляки смеются над ошибками в “послании”

https://racurs.ua/n165717-hakery-s-gugl-perevodchikom-ukraincy-i-polyaki-smeutsya-s-oshibok-v-poslanii.html

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Кибератаку на портал «Дія», сайты Кабинета министров Украины и профильных ведомств, которая произошла в ночь на 14 января, расследуют правоохранительные органы. Вероятно, злоумышленники стремились переложить вину на хакеров из Польши, поскольку оставили примитивное «послание» Украине на ломаном польском языке. Также оно продублировано на русском и украинском языках (с ошибками, в частности отсутствием восклицательного падежа и несвойственными, тяжелыми оборотами).

Текст послания на польском языке также содержит грамматические ошибки. Это свидетельствует о том, что те, кто его писал, не являются носителями языка. На это обратило внимание польское издание Wprost. Носители польского языка также заметили, что в обращении «Украинец!/Ukrainiec!» (такая же ошибка присутствует и в украинской версии) не употреблен восклицательный падеж. Кроме того, носители языка указали на ломаные и искусственные фразы, пишет «Европейская правда».

Искусственно выглядит фраза «wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne» — поляки написали бы скорее как «są publiczne», а «zostały przesłane do wspólnej sieci» — ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolneje sie фактически не употребляется.

«Dane (na komputerze) są niszczone» должны были написать как «dane zostały zniszczone/usunięte».

Отметим, что первыми о кибератаке на государственные сайты Украины сообщили информационные ресурсы соседней страны.

Могу сказать, что первое информационное сообщение об атаке на наши государственные сайты, была размещена на информационных ресурсах соседней страны, — заявил на брифинге 14 января заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

Напомним, проникновение в сети Кабмина произошло минувшей ночью. В частности, не работают: сайт «Дія», Правительственный портал, сайты Министерства иностранных дел, ГСЧС, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства аграрной политики и продовольствия.

Хакеры, выдавшие себя за поляков, на стартовой странице некоторых ведомств разместили сообщения на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев попадут в общий доступ.

СБУ и Минцифры заверили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

В ЕС заявили, что представляют, кто стоит за кибератаками, и планируют помочь Киеву.