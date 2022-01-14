Кибератака на «Дію» и сайты Кабмина - что говорят в СБУ и Минцифре

https://racurs.ua/n165699-kiberataka-na-diu-i-sayty-kabmina-chto-govoryat-v-sbu-i-mincifre.html

Ракурс

Кибератаку на портал «Дія» и ряд правительственных сайтов, которую совершили хакеры в ночь на 14 января, прокомментировало Министерство цифровой трансформации и Служба безопасности Украины.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера… Контент сайтов остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло… Мобильное приложение «Дія» работает в штатном режиме. Портал «Дія» отключен, как и ряд других правительственных сайтов, — говорится в официальном заявлении Минцифры.

Там также добавили, что работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена, а другие сайты заработают «в ближайшее время». Кроме того, в Минцифре заверили, что «Дія» — безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отражающий их из реестров.

…Утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. В целях недопущения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов, — отметили в СБУ.

Спецслужба совместно с Госспецсвязи, Киберполицией и другими правоохранительными органами занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства.

Напомним, известно, что проникновение в сети Кабмина произошло минувшей ночью. В частности, не работают: сайт «Дія», Правительственный портал, сайты Министерства иностранных дел, ГСЧС, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства аграрной политики и продовольствия.