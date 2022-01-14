Кібератака на “Дію” і сайти уряду — що кажуть СБУ і Мінцифри

https://racurs.ua/ua/n165699-kiberataka-na-diu-i-sayty-uryadu-scho-kajut-v-sbu-i-mincyfry.html

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Кібератаку на портал «Дія» і низку урядових сайтів, яку здійснили хакери у ніч на 14 січня, прокоментувало Міністерство цифрової трансформації та Служба безпеки України.

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру… Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося… Мобільний застосунок «Дія» працює в штатному режимі. Портал «Дія» відключено, як і низку інших урядових сайтів, — йдеться в офіційній заяві Мінцифри.

Там також додали, що роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено, а інші сайти запрацюють «найближчим часом». Окрім цього, в Мінцифри запевнили, що «Дія» — безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів.

…Витоку персональних даних, за попередньою інформацією, не відбулося. З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів, — вказали в СБУ.

Спецслужба спільно з Держспецзв’язку, Кіберполіцією та іншими правоохоронними органами займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази.

Нагадаємо, відомо, що проникнення в мережі Кабміну сталося минулої ночі. Зокрема, не працюють: сайт «Дія», Урядовий портал, сайти Міністерства закордонних справ, ДСНС, Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства аграрної політики та продовольства.