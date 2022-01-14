Євро різко подорожчав в Україні. Фото: 24 канал

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Ракурс

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 14 січня встановив Національний банк України.

Сьогоднішній курс призвів до різкого подорожчання євро. Європейська валюта подорожчала на 30 коп., і коштує сьогодні 31,78 грн за євро. Долар зріс на 3 коп., і коштує 27,74 грн за долар. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Станом на 13 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,71 грн за дол., а щодо євро — 31,48 грн за євро.

За інформацією сайту «Мінфін», подорожчання валюти в Україні є поганим знаком для гривні, оскільки в цьому випадку великі покупці поспішають швидше закрити свої угоди, бо бояться подальшого подорожчання валюти. На цьому можуть зіграти продавці валюти з реального сектора та спекулянти.

Автор статті зазначає, що у цій ситуації Національний банк має лише два виходи. Варіант перший — щоденні активні інтервенції з продажем по 50−100 млн дол. на день та погашення цього ажіотажу протягом 3−5 робочих днів. Другий варіант передбачає невеликий щоденний продаж валюти в межах 5−30 млн дол. з метою показати свою присутність на ринку, але із загальною тенденцією на девальвацію національної валюти до рівня 27,85−28,10 грн найближчим часом.

У першому випадку така тактика регулятора призведе до зниження золотовалютних резервів, але може стримати інфляційні наслідки швидкого зростання курсу. У другому випадку такі дії призведуть до посилення тиску на ціни в країні.

Також НБУ радять зараз жорстко закривати зараз попит на валюту і не допускати спекулятивного розгойдування курсу, інакше про 5% інфляції у 2022 році можна буде забути.

Як пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на учасників ринку пише, що чергові войовничі заяви представників Росії призвели до падіння котирувань єврооблігацій України 13 січня на 2−4,7% (залежно від терміну погашення). Внаслідок падіння ставки до погашення майже всіх паперів перевищили 10% річних.

Ціна найбільш «коротких» паперів із погашенням у 2022 році втратила 2%, унаслідок чого ставка за ними підскочила з 10,6% до 14,25%. Єврооблігації з погашенням у 2023 році знизилися в ціні на 2,9%, що дало зростання дохідності приблизно з 10% до 12,2%. Тепер ставки цих доларових паперів вищі, ніж аналогічних за термінами гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

Нагадаємо, 12 січня курс долара до гривні зріс на 20 копійок, чим оновив восьмимісячний максимум. А 13 січня НБУ встановив офіційний курс вже на 27,70 грн за дол.

Джерело: «Мінфін», «Інтерфакс-Україна»