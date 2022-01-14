Евро резко подорожал в Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n165698-evro-rezko-podorojal-v-ukraine-pochemu-eto-plohoy-znak-dlya-grivny.html

Ракурс

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 января установил Национальный банк Украины.

Сегодняшний курс привел к резкому подорожанию евро. Европейская валюта подорожала на 30 коп., и стоит сегодня 31,78 грн за евро. Доллар вырос на 3 коп., и стоит 27,74 грн за доллар. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По состоянию на 13 января официальный курс гривны относительно доллара составил 27,71 грн за долл., а к евро — 31,48 грн за евро.

По информации сайта «Минфин», подорожание валюты в Украине является плохим знаком для гривны, поскольку в этом случае крупные покупатели спешат быстрее закрыть свои сделки, потому что боятся дальнейшего подорожания валюты. На этом могут сыграть продавцы валюты из реального сектора и спекулянты.

Автор статьи отмечает, что в этой ситуации Национальный банк имеет только два выхода. Вариант первый — ежедневные активные интервенции с продажей по 50−100 млн долл. в день и погашение этого ажиотажа в течение 3−5 рабочих дней. Второй вариант предусматривает небольшую ежедневную продажу валюты в пределах 5−30 млн долл. с целью показать свое присутствие на рынке, но с общей тенденцией на девальвацию национальной валюты до уровня 27,85−28,10 грн в ближайшее время.

В первом случае такая тактика регулятора приведет к снижению золотовалютных резервов, но может сдержать инфляционные последствия быстрого роста курса. Во втором случае такие действия приведут к усилению давления на цены в стране.

Также НБУ советуют сейчас жестко закрывать сейчас спрос на валюту и не допускать спекулятивного раскачивания курса, иначе о 5% инфляции в 2022 году можно будет забыть.

Как пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на участников рынка пишет, что очередные воинственные заявления представителей России привели к падению котировок еврооблигаций Украины 13 января на 2−4,7% (в зависимости от срока погашения). В результате падения ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых.

Цена самых «коротких» бумаг с погашением в 2022 году потеряла 2%, вследствие чего ставка по ним выросла с 10,6% до 14,25%. Еврооблигации с погашением в 2023 году снизились в цене на 2,9%, что дало рост доходности примерно с 10% до 12,2%. Теперь ставки этих долларовых бумаг выше, чем аналогичных по срокам гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Напомним, 12 января курс доллара к гривне вырос на 20 копеек, чем обновил восьмимесячный максимум. А 13 января НБУ установил официальный курс уже на 27,70 грн за долл.

Источники: «Минфин», «Интерфакс-Украина»