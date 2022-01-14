Хакери з гугл-перекладачем? Українці й поляки кепкують з помилок у “посланні” — кібератака

https://racurs.ua/ua/n165717-hakery-z-gugl-perekladachem-ukrayinci-y-polyaky-kepkuut-z-pomylok-u-poslanni.html

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Кібератаку на портал «Дія» та сайти Кабінету міністрів України і профільних відомств, яка сталася у ніч на 14 січня, розслідують правоохоронні органи. Ймовірно, зловмисники прагнули перекласти вину на хакерів з Польщі, оскільки залишили примітивне «послання» Україні ламаною польською мовою. Також воно продубльоване російською й українською мовами (з помилками, зокрема відсутністю кличного відмінку й невластивими, важкими зворотами).

Текст послання польською мовою також містить й інші помилки. Це свідчить про те, що ті, хто його писав, не є носіями мови. На це звернуло увагу польське видання Wprost. Носії польської мови зауважили, що у зверненні «Українець!/Ukrainiec!» (така ж помилка присутня й в українській версії) не вжито кличний відмінок. Окрім цього, носії мови вказали на ламані й штучні фрази, пише «Європейська правда».

Штучно виглядає фраза «wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne» — поляки написали б радше як «są publiczne», а «zostały przesłane do wspólnej sieci» — ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci' фактично не вживається.

«Dane (na komputerze) są niszczone» мали б написати як «dane zostały zniszczone/usunięte».

Зауважимо, що першими про кібератаку на державні сайти України повідомили інформаційні ресурси «сусідньої країни».

Можу сказати, що перше інформаційне повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти, було розміщено на інформаційних ресурсах сусідньої країни, — заявив на брифінгу 14 січня заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Нагадаємо, проникнення в мережі Кабміну сталося минулої ночі. Зокрема, не працюють: сайт «Дія», Урядовий портал, сайти Міністерства закордонних справ, ДСНС, Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства аграрної політики та продовольства.

Хакери, які видали себе за поляків, на стартовій сторінці деяких відомств розмістили повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців потраплять у загальний доступ.

СБУ та Мінцифри запевнили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

У ЄС заявили, що уявляють, хто стоїть за кібератаками, й планують допомогти Києву.