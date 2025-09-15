Новини
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російської ЦВК. Фото:

ГУР здійснило масштабну атаку на ресурси російської ЦВК

15 вер 2025, 12:56
Ресурси російської Центральної виборчої комісії зазнали масованої хакерської атаки.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували ресурси російської ЦВК у так званий єдиний день голосування 14 вересня, щоб зірвати незаконне голосування, яке Кремль проводить і на окупованих територіях України. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на джерела в розвідці.

DDоS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені до проведення так званих виборів. Зокрема:

  • сервери ЦВК та платформу дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які задіяні під час онлайн-голосування на виборах міських голів та губернаторів у РФ;
  • магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;
  • сервери державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».

Зазначається, що внаслідок атаки певний час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких відбувалося онлайн-голосування, тож частина росіян не змогла проголосувати на виборах міських голів і губернаторів у регіонах країни-агресора.

Нагадаємо, у липні кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру російської компанії «Газпром». Хакерам української воєнної розвідки вдалося знищити великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем. Було пошкоджено й сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою.

Джерело: Ракурс


