Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російської ЦВК. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209089-gur-zdiysnylo-masshtabnu-ataku-na-resursy-rosiyskoyi-cvk.html

Ракурс

Ресурси російської Центральної виборчої комісії зазнали масованої хакерської атаки.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували ресурси російської ЦВК у так званий єдиний день голосування 14 вересня, щоб зірвати незаконне голосування, яке Кремль проводить і на окупованих територіях України. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на джерела в розвідці.

DDоS-атака була спрямована на цифрові ресурси, залучені до проведення так званих виборів. Зокрема:

сервери ЦВК та платформу дистанційного електронного голосування (ДЕГ), які задіяні під час онлайн-голосування на виборах міських голів та губернаторів у РФ;

магістральні маршрутизатори «Ростелеком»;

сервери державного порталу цифрових послуг РФ «Госуслуги».

Зазначається, що внаслідок атаки певний час була паралізована робота цифрових сервісів, на яких відбувалося онлайн-голосування, тож частина росіян не змогла проголосувати на виборах міських голів і губернаторів у регіонах країни-агресора.

Нагадаємо, у липні кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру російської компанії «Газпром». Хакерам української воєнної розвідки вдалося знищити великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем. Було пошкоджено й сервери, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою.