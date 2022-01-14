Россия не будет ждать вечно ответа Запада – Лавров. Фото: Legion-Media

https://racurs.ua/n165713-rossiya-ne-budet-jdat-vechno-otveta-zapada-lavrov.html

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России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных проектов документов по гарантиям безопасности.

Об этом 14 января заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Мы ожидаем письменной реакции. Наши партнеры, у нас есть основания полагать, уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, — сказал Лавров.

По его словам, ответа от Запада Россия «не будет ждать бесконечно». Если США и НАТО отвергнут предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию.

Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, не подходит почему. Если это нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге, — заявил глава российского МИД.



Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Напомним, Лавров также заявлял, что Россия не будет уводить свои войска от украинских границ. Он назвал обсуждение этого вопроса с Западом «неприемлемым».