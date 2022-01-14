Украинец в Польше перевозил мигрантов из Беларуси. Фото: reform.by

https://racurs.ua/n165712-perevozil-migrantov-u-belorusskoy-granicy-v-polshe-zaderjali-ukrainca.html

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Гражданин Ирака был задержан с нелегальными мигрантами в Польше.

В четверг, 13 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 иностранцев. На отрезке границы, охраняемой пограничными отрядами в Наревке и Михалово, группа из 16-ти иностранцев подходила под линию границы, однако они не пересекли границу. В нескольких местах зафиксировали повреждения колючей проволоки. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

Кроме того, полиция Подляского воеводства задержала после полуночи в районе населенного пункта Новый Двур украинца, который в автомобиле Toyota перевозил четырех граждан Ирака. Иностранцы незаконно пересекли границу. Полицейские задержали водителя, а нелегалов передали пограничникам.

Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа 2021 года. С тех пор в Польше зафиксировали примерно 40 тыс. попыток нелегально пересечь границу. Власти Беларуси обвиняют в гибридной агрессии с применением искусственно созданного миграционного потока.

Напомним, на днях правоохранители Венгрии устроили за гражданином Украины масштабную погоню. Водитель отказался останавливаться и на большой скорости пересек пограничный участок со Словакией. Венгерские правоохранители остановили нарушителя аж на окраине Братиславы на трассе D2.