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Украинец в Польше перевозил мигрантов из Беларуси. Фото: reform.by

Перевозил мигрантов — у белорусской границы в Польше задержали украинца

14 янв 2022, 12:43
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Гражданин Ирака был задержан с нелегальными мигрантами в Польше.

В четверг, 13 января, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 иностранцев. На отрезке границы, охраняемой пограничными отрядами в Наревке и Михалово, группа из 16-ти иностранцев подходила под линию границы, однако они не пересекли границу. В нескольких местах зафиксировали повреждения колючей проволоки. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

Кроме того, полиция Подляского воеводства задержала после полуночи в районе населенного пункта Новый Двур украинца, который в автомобиле Toyota перевозил четырех граждан Ирака. Иностранцы незаконно пересекли границу. Полицейские задержали водителя, а нелегалов передали пограничникам.


Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа 2021 года. С тех пор в Польше зафиксировали примерно 40 тыс. попыток нелегально пересечь границу. Власти Беларуси обвиняют в гибридной агрессии с применением искусственно созданного миграционного потока.

Напомним, на днях правоохранители Венгрии устроили за гражданином Украины масштабную погоню. Водитель отказался останавливаться и на большой скорости пересек пограничный участок со Словакией. Венгерские правоохранители остановили нарушителя аж на окраине Братиславы на трассе D2.

Источник: Ракурс


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