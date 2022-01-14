Українець у Польщі перевозив мігрантів з Білорусі. Фото: reform.by

https://racurs.ua/ua/n165712-perevozyv-migrantiv-bilya-biloruskogo-kordonu-u-polschi-zatrymaly-ukrayincya.html

Ракурс

Громадянин Іраку був затриманий з нелегальними мігрантами у Польщі.

У четвер, 13 січня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 16 іноземців. На відрізку кордону, що охороняється прикордонними загонами у Наревці й Міхалово, група з 16-ти іноземців підходила під лінію кордону, проте вони не перетнули кордон. У кількох місцях зафіксували пошкодження колючого дроту. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

Крім того, поліція Підляського воєводства затримала після опівночі в районі населеного пункту Новий Двур українця, який в автомобілі Toyota перевозив чотирьох громадян Іраку. Іноземці незаконно перетнули кордон. Поліцейські затримали водія, а нелегалів передали прикордонникам.

Криза на польсько-білоруському кордоні триває з серпня 2021 року. З того часу в Польщі зафіксували приблизно 40 тис. спроб нелегально перетнути кордон. Владу Білорусі звинувачують у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Нагадаємо, днями правоохоронці Угорщини влаштували за громадянином України масштабну погоню. Водій відмовився зупинятися та на великій швидкості перетнув прикордонну ділянку зі Словаччиною. Угорські правоохоронці й зупинили порушника аж на околиці Братислави на трасі D2.