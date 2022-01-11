Угорська поліція упіймала українця-втікача. Фото: mukachevo.net

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Масштабну погоню влаштували правоохоронці Угорщини за громадянином України.

Сьогодні, 11 січня, правоохоронці мали намір зупинити для перевірки автомобіль з чеськими номерами на трасі М15 у районі прикордонного поселення Райка. А перед тим вони отримали сигнал, що в машині перевозять нелегальних мігрантів. Про це повідомляє видання «Мукачево.net».

Зазначається, що водій відмовився зупинятися та на великій швидкості перетнув прикордонну ділянку зі Словаччиною. Угорські правоохоронці почали переслідування, про погоню повідомили словацьких силовиків. Зупинити порушника вдалося аж на околиці Братислави на трасі D2.

Виявилося, що за кермом перебував громадянин України. Пасажирами машини були громадяни Туреччини. Усіх порушників без відповідних документів передали владі Словаччини.

Нагадаємо, влітку у Миколаєві водій-порушник утікав від поліції та спричинив одразу 18 аварійних ситуацій. Втекти від поліції спочатку він намагався на автівці, а потім пішки. Показати права та пройти тест на наркотики «гонщик» відмовився.

Джерело: «Мукачево.net»