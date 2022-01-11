Польща судитиме політбіженця з Білорусі, що незаконно переплив прикордонну річку

У Польщі судитимуть політичного біженця з Білорусі, який незаконно переплив Буг, фото: Dominik Steck

https://racurs.ua/ua/n165568-polscha-sudytyme-politbijencya-z-bilorusi-scho-nezakonno-pereplyv-prykordonnu-richku.html

Ракурс

У Польщі судитимуть політичного біженця з Білорусі, мешканця Бреста Віталія, який у березні 2021 року незаконно переплив прикордонну річку Буг.

На батьківщині йому загрожувало до 10 років ув’язнення за «організацію протестів», повідомляє Telegram-канал Nexta.

Зазначається, що перетнувши річку, він зв’язався зі своїми знайомими — подружньою парою, яка мала забрати його з кордону. Проте всіх трьох затримали польські прикордонники.

Попри те, що білорус зрештою отримав статус біженця в Польщі, за звинуваченнями у незаконному перетині кордону йому загрожують до трьох років позбавлення волі, а подружжю, яке йому допомагало — до восьми.

14 січня цю справу розпочне розглядати суд у Біла Підляська (Люблінське воєводство). Правозахисники наголошують, що у біженця не було можливості легально перетнути кордон, оскільки його паспорт забрали білоруські силовики, а ст. 33.1 Женевської конвенції про статус біженця прямо забороняє карати біженців за нелегальний перехід кордону.