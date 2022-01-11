В Польше будут судить политического беженца из Беларуси, который незаконно переплыл Буг, фото: Dominik Steck

https://racurs.ua/n165568-polsha-budet-sudit-politbejenca-iz-belarusi-za-pereplytie-pogranichnoy-reki.html

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В Польше будут судить политического беженца из Беларуси, жителя Бреста Виталия, который в марте 2021 года незаконно переплыл пограничную реку Буг.

На родине ему грозило до 10 лет тюрьмы за «организацию протестов», сообщает Telegram-канал Nexta.

Отмечается, что преодолев реку, он связался со своими знакомыми — супружеской парой, которая должна была забрать его с границы. Однако всех троих задержали польские пограничники.

Несмотря на то, что белорус получил статус беженца в Польше, по обвинениям в незаконном пересечении границы ему грозят до трех лет лишения свободы, а супругам, которые ему помогали — до восьми.

14 января это дело начнет рассматривать суд в Бяла-Подляска (Люблинское воеводство). Правозащитники отмечают, что у беженца не было возможности легально пересечь границу, поскольку его паспорт забрали белорусские силовики, а ст. 33.1 Женевская конвенция о статусе беженца прямо запрещает наказывать беженцев за нелегальный переход границы.