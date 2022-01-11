Кремль ответил евродепутату намеком об отсутствии яиц у РФ

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Ракурс

Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ отреагировало на заявление евродепутата от Польши Радослава Сикорского, пригрозившего «врезать по яйцам» России в ответ на агрессию. Официальная представительница внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что название ее страны носит женский род.

Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИДа Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам». Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, заявившему, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Россия — женского рода. Видимо, Сикорский пал жертвой концепции гендерного разнообразия, — написала Захарова в Телеграм.

Ранее экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента резко ответил на тезис Лаврова о НАТО.

Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам, — указал парламентарий.



Еще раньше российские дипломаты обменялись «уколами» со США из-за так называемых «миротворцев» РФ в Казахстане. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти». Москва ответила, что «когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

Напомним, 11 января Сикорский прокомментировал слова Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает «осиротевшие» после СССР территории.