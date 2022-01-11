Кремль відповів євродепутату натяком про відсутність яєць у Росії

https://racurs.ua/ua/n165567-kreml-vidpoviv-ievrodeputatu-natyakom-pro-vidsutnist-yaiec-u-rosiyi.html

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Міністерство закордонних справ країни-агресора РФ відреагувало на заяву євродепутата від Польщі Радослава Сікорського, який пригрозив «врізати по яйцях» Росії за агресію. Офіційна представниця зовнішньополітичного відомства РФ Марія Захарова у відповідь заявила, що назва її країни має жіночий рід.

Євродепутат від Польщі та екс-голова польського МЗС Радослав Сікорський пообіцяв, що Росія «отримає по яйцях». Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проектом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору. Росія — жіночого роду. Вочевидь, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття, — написала Захарова у Телеграм.

Екс-очільник МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту різко відповів на тезу Лаврова щодо НАТО.

Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим батьком. Радше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях, — вказав парламентар.



Ще раніше російські дипломати обмінялися «шпильками» зі США через так званих «миротворців» РФ у Казахстані. Американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що «коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти». Москва відповіла, що «коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися живим, не бути пограбованим чи зґвалтованим».

Нагадаємо, 11 січня Сікорський прокоментував слова Лаврова про те, що НАТО нібито захоплює «осиротілі» після СРСР території.