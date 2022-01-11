Венгерская полиция поймала беглого украинца. Фото: mukachevo.net

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Масштабную погоню устроили правоохранители Венгрии за гражданином Украины.

Сегодня, 11 января, правоохранители намеревались остановить для проверки автомобиль с чешскими номерами на трассе М15 в районе пограничного поселения Райка. А перед тем они получили сигнал, что в машине перевозят нелегальных мигрантов. Об этом сообщает издание «Мукачево.net».

Отмечается, что водитель отказался останавливаться и на большой скорости пересек пограничный участок со Словакией. Венгерские правоохранители начали преследование, о погоне сообщили словацким силовикам. Остановить нарушителя удалось аж на окраине Братиславы на трассе D2.

Оказалось, что за рулем находился гражданин Украины. Пассажирами машины были граждане Турции. Всех нарушителей без соответствующих документов передали властям Словакии.

Напомним, летом в Николаеве водитель-нарушитель убегал от полиции и спровоцировал сразу 18 аварийных ситуаций. Убежать от полиции сначала он пытался на машине, а потом пешком. Показать права и пройти тест на наркотики «гонщик» отказался.

Источник: «Мукачево.net»