Меню від Клопотенка – батьки показали харчування в школах. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Харчування в українських школах та садках змінилося з 1 січня 2022 року. Оновлене меню від відомого кухаря Євгена Клопотенка активно обговорюють у соцмережах.

Відтепер школярі харчуються стравами з обмеженою кількістю солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження.

Водночас у меню збільшили кількість молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Нове харчування сподобалося далеко не всім, деякі батьки обурюються, що діти зовсім не готові до такого кардинального переходу і взагалі не хочуть їсти такі страви.

За словами автора меню Клопотенка, в садках і школах не повинні різко відмовлятися від солі й цукру в стравах, це повинно відбуватися поступово.

У мене болить серце, коли я таке чую. Насправді сіль, цукор додавати можна, використовувати хліб, але менше, ніж ми звикли. Провести реформу шкільного харчування у 15 тис. шкіл одночасно — це дуже важко. Завжди будуть ті, хто щось не зрозумів, не дочитав, не розібрався. Це все процес, — прокоментував Клопотенко.

Також він розповів батькам, що вони можуть перевірити, чи відповідають страви тим, які він розробляв. При виявленні порушень можна звернутися до Держпродспоживслужби.

Шеф-кухар додав, що, можливо, не всі кухарі мають достатню кваліфікацію. Для них проведуть онлайн-тренінги.

Окрім того, Клопотенко з березня поїде в регіони України, щоб проводити консультації щодо нового меню для шкільних кухарів.