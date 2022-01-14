ЄС уявляє, хто стоїть за кібератакою і мобілізує сили для допомоги Україні

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Кібератаку на «Дію» та сайти держструктур України засудив офіційний Брюссель. Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити допомогу Києву.

Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися… Важко сказати (хто за цим стоїть — ред.). Я не можу нікого звинувачувати, тому що у мене немає доказів, але ми можемо уявити, — цитує Борреля видання Reuters.

Представник Міністерства закордонних справ України нагадав, що раніше Росія здійснила низку кібератак на українські мережі.

Поки що рано робити висновки, але в минулому є довгий список російських кібератак на Україну, — заявив він.

Водночас глава МЗС Швеції Анн Лінде висловила солідарність з Україною у зв’язку з масштабною атакою хакерів.

Це саме те, про що попереджали, і те, чого ми побоювалися — гібридні атаки або кібератаки. Звісно, ще треба побачити, хто стоїть за цим… Це додатково посилює напругу. Тому ми маємо бути дуже жорсткими у меседжах на адресу Росії: якщо будуть атаки проти України, наша відповідь буде дуже жорсткою і сильною, — зазначила Лінде в коментарі перед неформальною зустріччю глав МЗС ЄС у французькому Бресті.

Нагадаємо, проникнення в мережі Кабміну сталося минулої ночі. Зокрема, не працюють: сайт «Дія», Урядовий портал, сайти Міністерства закордонних справ, ДСНС, Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства аграрної політики та продовольства.

Хакери, які видали себе за поляків, на стартовій сторінці деяких відомств розмістили повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців потраплять у загальний доступ.

СБУ та Мінцифри запевнили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.