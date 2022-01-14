Янукович подав в Окружний адмінсуд Києва другий позов про відновлення на посаді

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Віктор Янукович подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту.

Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження у справі № 640/39069/21 і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. Пр це повідомила 14 січня у ТГ-каналі нардеп-«слуга» Ольга Совгиря, постійний представник Ради у Конституційному суді.

Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент, — стверджує Совгиря.

Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення закону України від 4 лютого 2015 року (№ 144-VIII), який наразі чинний.

Конституційність цього закону оскаржувалась, але КСУ в грудні 2019 року закрив провадження за поданням зазначивши, що цей спір не є правовим, носить політичний характер, а тому не підсудний суду.

Відзначимо, що офіційні джерела ОАСК ан момент виходу новини не повідомляли про другий позов Януковича. Сайт суду не працює через хакерську атаку, що сталася у ніч на 14 січня.

Наприкінці листопада 2021 року Янукович подав позов до київського суду на ухвалу Ради про його усунення з посади президента.

Нагадаємо, під санкціями Євросоюзу залишаються сім із 22 українських екс-чиновників часів Януковича. З одного з них можуть зняти санкції. На початку листопада ДБР повідомило про нову підозру Януковичу.

13 січня виповнилося рівно 9 місяців з моменту подачі невідкладного президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК. Профільний парламентський комітет під головуванням «слуги» Андрія Костіна жодного разу не подав проект закону для розгляду Раду у порядок денний.

Совгиря раніше розповідала, чому законодавство не передбачає для Януковича можливості оскаржити рішення Верховної Ради.