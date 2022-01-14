Янукович закидал Окружной админсуд Киева исками о восстановлении в должности

Янукович закидал Окружной админсуд Киева исками о возобновлении на должности

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Ракурс

Виктор Янукович подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины иным способом, кроме как путем импичмента.

Окружной административный суд Киева уже открыл производство по делу № 640/39069/21 и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. Об этом сообщила 14 января в ТГ-канале нардеп-«слуга» Ольга Совгиря, постоянный представитель Рады в Конституционном суде.

То есть, решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент, — утверждает Совгиря.

Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия закона Украины от 4 февраля 2015 года (№ 144-VIII), действующего в настоящее время.

Конституционность этого закона обжаловалась, но КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по представлению отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер.

Отметим, что официальные источники ОАСК на момент выхода новости не сообщали о втором иске Януковича. Сайт суда не работает из-за произошедшей в ночь на 14 января хакерской атаки.

В конце ноября 2021 года Янукович подал иск в киевский суд на решение Рады об отстранении от должности президента.

Напомним, под санкциями Евросоюза остаются семь из 22 украинских экс-чиновников времен Януковича. В начале ноября ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу.

13 января исполнилось ровно 9 месяцев с момента подачи безотлагательного президентского законопроекта о ликвидации ОАСК. Профильный парламентский комитет под председательством «слуги» Андрея Костина ни разу не представил проект закона для рассмотрения Рады в повестку дня.

Напомним, Совгиря ранее рассказывала, почему законодательство не предусматривает для Януковича возможность обжаловать решение Верховной Рады.