Петр Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/n165708-evroparlament-mojet-primenit-sankcii-protiv-sudey-po-delu-poroshenko-deputat.html

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Европейский парламент может ввести санкции против судей, которые причастны к политическому преследованию пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ЕП считают, что есть угроза «значительного отката назад в демократических стандартах в Украине». Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью телеканалу «Прямой».

По ее словам, дело Порошенко — это «использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича».

Политик подчеркнула, что обвинения против лидера партии «Европейская солидарность» напомнили ей дело против Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича.

Если вы посмотрите на период 2010—2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции… Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, которые вовлечены в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры, — отметила евродепутат.

Напомним, Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса. В деле о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.