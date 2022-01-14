Появилось сравнение эффективности вакцин Pfizer и Moderna

https://racurs.ua/n165707-poyavilos-sravnenie-effektivnosti-vakcin-pfizer-i-moderna-infografika.html

Ракурс

Эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer-BioNTech и Moderna сравнили ученые. В течение полугода обе вакцины отлично защищали старшую возрастную группу не только от тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти, но и от заражения. Однако Moderna продемонстрировала лучший результат.

Масштабное исследование эффективности вакцин проведено в период доминирования альфа-штамма, который впоследствии вытеснил дельта-вариант. В настоящее время его во многих странах вытеснил штамм «Омикрон». Об этом говорится в статье для NEJM, пишут ЛІГА.Новини.

Авторы исследования проанализировали данные медицинских карт ветеранов США в возрасте преимущественно 50+, которые получили первую дозу с 4 января по 14 мая 2021 года: 219 842 лицам сделали прививку вакциной Pfizer и столько же вакциной Moderna.

Для анализа влияния Дельта-штамма были взяты медкарты ветеранов, привитых с 1 июля по 20 сентября 2021 года.

По результатам, риск:

подтвержденной инфекции составил 5,75 случая на 1 тыс. человек для Pfizer и 4,52 для Moderna;

появления симптомов при заражении — 1,57 и 1,13 соответственно;

госпитализации — 1,33 и 0,78 соответственно;

попадания в отделение интенсивной терапии — 0,36 и 0,26 соответственно;

смерти от ковида — 0,22 и 0,20 соответственно.



Избыточный риск заражения (Pfizer против Moderna) в течение трех месяцев наблюдения во время дельта-периода составил 6,54 случая на тысячу человек.

Напомним, в конце 2021 года в мире стремительно начал распространяться штамм «Омикрон», симптомы которого легче предыдущих вариантов коронавируса, однако значительно более сильная заразность приводит к очень быстрым и резким вспышкам случаев. Эффективность нынешних вакцин против заражения «Омикроном» снижена, но привитые все равно заражаются меньше, чем непривитые. У них также наблюдается более легкое течение болезни.