З’явилося порівняння ефективності вакцин Pfizer і Moderna

https://racurs.ua/ua/n165707-z-yavylosya-porivnyannya-efektyvnosti-vakcyn-pfizer-i-moderna-infografika.html

Ракурс

Ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech та Moderna порівняли науковці. Впродовж півроку обидві вакцини відмінно захищали старшу вікову групу не лише від важкого перебігу коронавірусної інфекції та смерті, але й зараження. Однак Moderna продемонструвала найкращий результат.

Масштабне дослідження ефективності вакцин проведено в період домінування альфа-штаму, який згодом витіснив Дельта-варіант. Нині ж його у багатьох країнах витіснив штам «Омікрон». Про це йдеться у статті для NEJM, пишуть ЛІГА.Новини.

Автори дослідження проаналізували дані медичних карток ветеранів США віком переважно 50+, які отримали першу дозу з 4 січня до 14 травня 2021 року: 219 842 особам зробили щеплення вакциною Pfizer і стільки ж вакциною Moderna.

Для аналізу впливу Дельта-штаму було взято медкартки ветеранів, щеплених із 1 липня до 20 вересня 2021 року.

За результатами, ризик:

підтвердженої інфекції: 5,75 випадку на 1 тис. осіб для Pfizer та 4,52 для Moderna;

появи симптомів у разі зараження — 1,57 та 1,13 відповідно;

шпиталізації — 1,33 та 0,78 відповідно;

потрапляння до відділення інтенсивної терапії — 0,36 та 0,26 відповідно;

смерті від ковіду — 0,22 та 0,20 відповідно.



Надлишковий ризик зараження (Pfizer проти Moderna) протягом трьох місяців спостереження під час Дельта-періоду склав 6,54 випадку на тисячу осіб.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року у світі стрімко почав поширюватися штам «Омікрон», симптоми якого легші за попередні варіанти коронавірусу, проте значно сильніша заразність призводить до дуже швидких і різких спалахів випадків. Ефективність нинішніх вакцин проти зараження «Омікрон» знижена, але щеплені все одно заражаються менше, ніж нещеплені. У них також спостерігається легший перебіг хвороби.