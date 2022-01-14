«Супервакцину» от всех COVID-штаммов разрабатывают военные США

«Супервакцину» от всех COVID-штаммов разрабатывают военные. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/n165706-supervakcinu-ot-vseh-covid-shtammov-razrabatyvaut-voennye-ssha.html

Ракурс

Новую вакцину от коронавируса разрабатывают в Соединенных Штатах Америки.

Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида разработал препарат, который сможет защитить не только от штамма «Омикрон», но и от всех других ныне существующих вариантов ковида. Феритиновая вакцина SpFN уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными и даже прошла первую фазу клинических испытаний на людях. Об этом сообщает BBC.

По словам руководителя отделения новых инфекционных заболеваний центра Кайвона Моджаррада, вследствие прививки препаратом SpFN иммунный ответ получается «значительно мощнее, если сравнивать с другими вакцинами».

Разрабатывать «супервакцину» начали задолго до COVID-пандемии. Сначала военные медики пытались изобрести прививку, способную защитить от «атипичной пневмонии» (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Авторы разработки отмечают, что их препарат может храниться месяц в обычном холодильнике и не потерять свойства.

Моджаррада отметил, что такой широкий подход дает нам возможность разрабатывать универсальные вакцины и другие медикаменты для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых всем вирусным семейством.

Скептически к «супервакцине» относится профессор фармацевтической школы Университета Мэриленда и старший редактор британского медицинского журнала BMJ Питер Доши. Говорят, что аналогичные заявления от разработчиков вакцины от гриппа звучат уже десятилетиями.

И грипп, и Sars-Cov-2 относятся к типу быстро мутирующих РНК-вирусов, которые постоянно дают все новые и новые варианты. Так что лично у меня нет ответа на вопрос, какую часть вирусного генома можно признать достаточно стабильной и неизменной, чтобы на ее основе разработать единую вакцину, которая не будет устаревать по мере появления новых мутаций, — отметил Питер Доши.



Напомним, у вакцины от коронавируса производства компании Johnson&Johnson, обнаружили редкий побочный эффект — повышенный риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения, в течение 42 дней после вакцинации.

Источник: BBC