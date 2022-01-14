«Супервакцину» від усіх COVID-штамів розробляють військові США

«Супервакцину» від усіх COVID-штамів розробляють військові. Фото: rg.ru

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Ракурс

Нову вакцину від коронавірусу розробляють у Сполучених Штатах Америки.

Національний військово-медичний центр ім. Уолтера Ріда розробив препарат, який зможе захистити не лише від штаму «Омікрон», але і від усіх інших нині існуючих варіантів ковіду. Феритинова вакцина SpFN вже показала відмінні результати в ході лабораторних дослідів з тваринами й навіть пройшла першу фазу клінічних випробувань на людях. Про це повідомляє BBC.

За словами керівника відділення нових інфекційних захворювань центру Кайвона Моджаррада, внаслідок щеплення препаратом SpFN імунна відповідь виходить «значно потужнішою, якщо порівнювати з іншими вакцинами».

Розробляти «супервакцину» почали задовго до COVID-пандемії. Спочатку військові медики намагалися винайти щеплення, здатне захистити «атипової пневмонії» (SARS) і близькосхідного респіраторного синдрому (MERS). Автори розробки зазначають, що їхній препарат може місяць зберігатися у звичайному холодильнику й не втратити властивостей.

Моджаррада відзначив, що такий широкий підхід дає нам можливість розробляти універсальні вакцини та інші медикаменти для профілактики і лікування захворювань, що викликаються всім вірусним сімейством.

Скептично до «супервакцини» ставиться професор фармацевтичної школи Університету Меріленда та старший редактор британського медичного журналу BMJ Пітер Доші. Кажуть, що аналогічні заяви від розробників вакцини від грипу лунають вже десятиліттями.

І грип, і Sars-Cov-2 відносяться до типу швидко мутуючих РНК-вірусів, які постійно дають все нові і нові варіанти. Так що особисто у мене немає відповіді на питання, яку частину вірусного геному можна визнати досить стабільною і незмінною, щоб на її основі розробити єдину вакцину, яка не буде застарівати в міру появи нових мутацій, — зазначив Пітер Доші.



Нагадаємо, у вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson&Johnson, виявили рідкісний побічний ефект — підвищений ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі, протягом 42 днів після вакцинації.

Джерело: BBC