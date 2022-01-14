Обязательную ковид-вакцинацию в США отменил Верховный суд. Фото: УП

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В США вакцинация от коронавируса продолжается на фоне распространения штамма «Омикрон». Верховный суд США заблокировал указ Джо Байдена об обязательной вакцинации.

Требование касалось сотрудников крупных предприятий. В то же время суд оставил обязательную вакцинацию для определенных работников сферы здравоохранения. Об этом сообщает Axios.

Судьи решили, что Управление по охране труда (OSHA) не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.

Работники предприятий со 100 сотрудниками и более, согласно указу Байдена, подлежали обязательной вакцинации. Президент США заявил, что разочарован таким решением суда. Он назвал обязательную вакцинацию «требованием здравого смысла».

Требования были основаны как на науке, так и на законе. Этот чрезвычайный стандарт позволял работодателям требовать вакцинации или разрешать работникам отказываться от вакцинации при условии, что они проходили тестирование раз в неделю и носили маску на работе, — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Американский лидер пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.

В Белом доме назвали решение об обязательной вакцинации медицинских работников «хорошими новостями».

Напомним, что в Канаде провинция Квебек вводит налог для жителей, которые не вакцинировались против коронавируса.

Источник:Axios