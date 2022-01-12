Налог за отказ от вакцинации введут в Канаде

Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n165591-nalog-za-otkaz-ot-vakcinacii-vvedut-v-kanade.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается, однако есть люди, которые не хотят прививаться. В Канаде решили бороться с противниками вакцинации.

Провинция Квебек вводит налог для жителей, которые не вакцинировались против коронавируса. Об этом сообщает издание BBC.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего заявил на пресс-конференции, что люди, не получившие первую дозу вакцины, должны заплатить взнос.

Я думаю, что это вопрос справедливости по отношению к 90% населения, которое пошло на некоторые жертвы. Мы должны принять такие меры, — заявил премьер.

В Квебеке зарегистрировано наибольшее количество смертей от осложнений коронавируса в Канаде — 12 тыс. 28.

Больницы в Монреале, крупнейшем городе провинции, заполнены на 100% и уже начали вводить ограничения на госпитализацию, не связанную с коронавирусной инфекцией.

Напомним, вакцинация от коронавируса продолжается в мире на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Всемирная организация здравоохранения не исключает возможность модификаций вакцин от COVID-19.

Это поможет обеспечить более высокий уровень защиты от коронавируса. Эксперты отмечают, что стратегия вакцинации, основанная на повторяющихся бустерных дозах, маловероятно будет целесообразной или рациональной.

Источник:ВВС