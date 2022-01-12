Податок за відмову від вакцинацію введуть у Канаді

Вакцинація від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n165591-podatok-za-vidmovu-vid-vakcynaciu-vvedut-u-kanadi.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу у світі триває, однак є люди, які не хочуть робити щеплення. У Канаді вирішили боротися з противниками вакцинації.

Провінція Квебек запроваджує податок для мешканців, які не вакцинувалися проти коронавірусу. Про це повідомляє видання BBC.

Премʼєр-міністр провінції Франсуа Лего заявив на прес-конференції, що люди, які не отримали першої дози вакцини, мають заплатити внесок.

Я думаю, що це питання справедливості щодо 90% населення, яке пішло на деякі жертви. Ми повинні вжити таких заходів, — заявив премʼєр.

У Квебеку зареєстровано найбільшу кількість смертей від ускладнень коронавірусу в Канаді — 12 тис. 28.

Лікарні в Монреалі, найбільшому місті провінції, заповнені на 100% і вже почали запроваджувати обмеження на госпіталізацію, не повʼязану з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу продовжується у світі на тлі поширення нового штаму «Омікрон». Всесвітня організація охорони здоров’я не виключає можливість модифікацій вакцин від COVID-19.

Це допоможе забезпечити вищий рівень захисту від коронавірусу. Експерти зазначають, що стратегія вакцинації щодо повторного введення бустерних доз малоймовірно буде доцільною або раціональною.

Джерело: BBC