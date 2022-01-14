Обов’язкову ковід-вакцинацію в США скасував Верховний суд. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165705-obov-yazkovu-kovid-vakcynaciu-v-ssha-skasuvav-verhovnyy-sud.html

Ракурс

У США вакцинація від коронавірусу продовжується на тлі поширення штаму «Омікрон». Верховний суд США заблокував указ Джо Байдена про обов’язкову вакцинацію.

Вимога стосувалася працівників великих підприємств. Водночас суд залишив обов’язкову вакцинацію для певних працівників сфери охорони здоров’я. Про це повідомляє Axios.

Судді вирішили, що Управління з охорони праці (OSHA) не мало повноважень видавати правило, яке стосується понад 80 млн працівників.

Працівники підприємств зі 100 співробітниками та більше, згідно з указом Байдена, підлягали обов’язковій вакцинації. Президент США заявив, що розчарований таким рішенням суду. Він назвав обов’язкову вакцинацію «вимогою здорового глузду».

Вимоги були засновані як на науці, так і на законі. Цей надзвичайний стандарт дозволяв роботодавцям вимагати вакцинації або дозволяти працівникам відмовлятися від вакцинації за умови, що вони проходили тестування раз на тиждень та носили маску на роботі, — йдеться в заяві Байдена на сайті Білого дому.

Американський лідер пообіцяв чинити тиск на компанії, щоб вони добровільно створили власні вимоги до вакцин або тестів.

У Білому домі назвали рішення щодо обов’язкової вакцинації медичних працівників «хорошими новинами».

Нагадаємо, що в Канаді провінція Квебек запроваджує податок для мешканців, які не вакцинувалися проти коронавірусу.

Джерело: Axios