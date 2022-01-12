https://racurs.ua/n165629-v-den-vozvrascheniya-gbr-grozit-arestom-poroshenko.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность», может быть арестован в день ​​своего возвращения, не успев выйти из аэропорта.

Меру пресечения ему изберут в день возвращения в Украину — 17 января. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сейчас следователи хлопочут об аресте с правом на залог в миллиард гривен.

Как известно, 20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении, а вручить не смогли, поскольку он уехал из страны. Затем следователь обратился в Печерский райсуд Киева, чтобы Порошенко избрали меру пресечения — арест, однако он не явился на заседание. В связи с этим ГБР надеется, что Петру Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января 2022 года, и тогда проведут «все необходимые процессуальные действия».

Напомним, ранее мы сообщали, что Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки из оккупированного Донбасса. По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.