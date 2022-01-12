Картина. Фото: The Art Newspaper

https://racurs.ua/n165628-skrytuu-kartinu-nashli-pod-shedevrom-bottichelli-foto.html

Ракурс

Сандро Боттичелли, известный итальянский художник эпохи Ренессанса, нарисовал под своей картиной «Муж скорбей» еще одну работу.

Под ней была нарисована Мадонна с младенцем. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Рисунок обнаружили с помощью инфракрасной рефлектографии — это метод анализа произведений искусства, который не нарушает их сохранности. Картину видно только в перевернутом состоянии.

Старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке Крис Апостол пояснил, что речь идет о сюжете Мадонны Умиления — на картинах такого типа Богоматерь нежно прижимает голову младенца к своей. Черты лица младенца Христа отчетливо видны, если перевернуть полотно вверх ногами.

Однако не все части наброска четко прослеживаются — так, под картиной нашли изображения женских носа и брови, складок мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и части рукава, а также пухлой руки ребенка.

Картину должны были представить на аукционе Sotheby’s 27 января с начальной ценой в 40 млн долларов. С XIX века изображение хранилось в частной коллекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Нидерландов заявило, что планирует купить известный автопортрет голландского художника XVII века Рембрандта ван Рейна «Знаменосец». Эта картина считается чрезвычайно важной для голландской культуры и истории.