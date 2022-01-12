https://racurs.ua/ua/n165628-pryhovanu-kartynu-znayshly-pid-shedevrom-bottichelli-foto.html

Ракурс

Сандро Боттічеллі, відомий італійський художник епохи Ренесансу, намалював під своєю картиною «Чоловік скорбот» ще одну роботу.

Під нею була намальована Мадонна з немовлям. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Малюнок виявили за допомогою інфрачервоної рефлектографії — це метод аналізу творів мистецтва, який не порушує їхню поверхню. Картину видно тільки в перевернутому стані.

Старший віце-президент і директор відділу картин старих майстрів на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку Кріс Апостол пояснив, що йдеться про сюжет Мадонни Розчулення — на картинах такого типу Богоматір ніжно притискає голову немовляти до своєї. Риси обличчя немовляти виразно видно, якщо перевернути полотно догори ногами.

Однак не всі частини начерку чітко простежуються так, під картиною знайшли зображення жіночих носа і брови, складок мантії з декоративною окантовкою навколо плеча й частини рукава, а також пухкої руки дитини.

Картину мали представити на аукціоні Sotheby’s 27 січня з початковою ціною в 40 млн доларів. З XIX століття зображення зберігалося в приватній колекції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Нідерландів заявив, що планує купити відомий автопортрет голландського художника XVII століття Рембрандта ван Рейна «Стягоносець». Ця картина вважається надзвичайно важливою для голландської культури та історії.