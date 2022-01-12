https://racurs.ua/ua/n165627-vagitni-maut-braty-uchast-v-vyprobuvannyah-likiv-i-vakcyn-vid-covid-vooz.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає за необхідне включати вагітних в клінічні випробування медичних препаратів.

Зокрема, у випробування ліків і вакцин від коронавірусу. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

На його думку, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу. Сам тому важливо, аби вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей.

Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин. На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу, — розповів Гебрейесус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від коронавірусної інфекції COVID-19 у порівнянні з невагітними, оскільки вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.