Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

Вагітні мають брати участь в випробуваннях ліків і вакцин від COVID — ВООЗ

12 січ 2022, 19:41
999

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає за необхідне включати вагітних в клінічні випробування медичних препаратів.

Зокрема, у випробування ліків і вакцин від коронавірусу. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

На його думку, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу. Сам тому важливо, аби вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей.


Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин. На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу, — розповів Гебрейесус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від коронавірусної інфекції COVID-19 у порівнянні з невагітними, оскільки вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів