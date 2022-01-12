https://racurs.ua/n165627-beremennye-doljny-uchastvovat-v-ispytaniyah-lekarstv-i-vakcin-ot-kovida-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов.

В частности, в испытание лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его мнению, беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, однако при заражении они попадают в эту группу. Именно поэтому важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей.

Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин. К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не обнаруживалось активных частиц вируса, — рассказал Гебрейесус.

Напомним, ранее мы сообщали, что беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с небеременными, поскольку они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.