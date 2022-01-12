Череп Омо. Фото: Nature

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Ракурс

Древний человек оказался еще более древним — ученые из Кембриджского университета повторно изучили два слоя вулканического пепла, перекрывающие отложения, в которых нашли Омо I.

Они отобрали новые образцы вулканической тефры из слоев, которые находились выше останков Омо I, и изучили их с помощью аргон-аргонового метода. Об этом сообщает Nature.

Эксперты попробовала соотнести образование вулканических слоев в формации Кибиш с извержениями вулканов. Для этого взяли образцы пород у озера Шала в горном массиве на юге Эфиопии. К ним также применили метод аргон-аргонового датирования.

Выяснилось, что тефра, под которой нашли Омо I, оказалась в Кибише в результате взрывного извержения Шалы, произошедшего более 200 тысяч лет назад.

Оказалось, что останки Омо I на 36 тыс. лет старше, чем считалось, и составляет 233 тыс. лет. Эта дата соответствует большинству моделей эволюции современного человека, которые предсказывают, что наш вид возник и разошелся с ближайшими предками примерно 350−200 тыс. лет назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи из Швейцарии обнаружили новый слой в жевательной мышце челюсти человека. Ранее считалось, что она состоит из двух слоев: поверхностного и глубокого. Из-за этого открытия придется переписать учебники по анатомии.

Источник: Nature